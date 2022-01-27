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وكالة: كوريا الشمالية تعلن عن اختبار صواريخ بعيدة المدى

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وكالة: كوريا الشمالية تعلن عن اختبار صواريخ بعيدة المدى
AP
عملية إطلاق صاروخ في كوريا الشمالية - أرشيف
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أعلنت وكالة "يونهاب" نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية KCNA أن بيونغ يانغ اختبرت صواريخ "كروز" بعيدة المدى هذا الأسبوع.

ووفقا لوكالة KCNA: "أجرت كوريا الشمالية هذا الأسبوع تجربة إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى وصواريخ تكتيكية موجهة (أرض – أرض).

وأضافت: "أعلنت بيونغ يانغ عن نيتها مواصلة تطوير رؤوس حربية قوية".

ووفقا لمصادر مطلعة، "أصابت الصواريخ هدفها على جزيرة تقع على مسافة 1800 كيلومتر، واستغرق تحليقها مدة 9137 ثانية".

وأعلنت كوريا الشمالية في وقت سابق، اختبارها صواريخ تطلق من منصات متحركة على السكك الحديدية وصواريخ تكتيكية موجهة.

المصدر: "يونهاب" + "تاس"

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