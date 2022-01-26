وكالة: كوريا الشمالية أطلقت "قذيفة مجهولة" باتجاه بحر اليابان

أفادت وكالة "يونهاب" في كوريا الجنوبية بأن بيونغ يانغ أطلقت "قذيفة مجهولة" باتجاه بحر اليابان.

وقالت "يونهاب" إن هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الجنوبي نشرت بلاغا بشأن إطلاق الصاروخ صباح الخميس بالتوقيت المحلي، دون أن تقدم أي تفاصيل بشأن عملية الإطلاق.

ويشار إلى أن هذه هي العملية السادسة لإطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية منذ بداية العام.

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين مجنحين من داخل أراضيها في أعقاب 5 تجارب صاروخية أخرى في وقت سابق، قالت بيونغ يانغ إنها شملت اختبارين لصواريخ فرط صوتية في 5 و11 يناير الجاري.

وأعلنت كوريا الشمالية أيضا في وقت سابق اختبارها لصواريخ تطلق من منصات متحركة على السكك الحديدية وصواريخ تكتيكية موجهة.

المصدر: وكالات