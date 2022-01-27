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إيلون ماسك: بايدن يعتبر الأمريكيين حمقى

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إيلون ماسك: بايدن يعتبر الأمريكيين حمقى
Legion-Media Julian Leek
الملياردير الأمريكي وصاحب شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية إيلون ماسك
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حاول مؤسس شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك إثارة الحوار مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر "تويتر" بسبب استيائه من تصريح الأخير حول السيارات الكهربائية.

وكتب ماسك على "تويتر": "بايدن يعتبر الأمريكيين حمقى".

ونشر بايدن "تغريدة" في وقت سابق أشاد فيها بالشركات الأمريكية لإنتاج السيارات الكهربائية، وردا على ذلك نشر ماسك عددا من الادعاءات التي يعتقد أن الرئيس "نسي" عمدا إنجازاته في هذا المجال.

وتضمنت منشورات ماسك إهانات للزعيم الأمريكي، حيث وصف الأخير على سبيل المثال، بأنه "دمية في شكل بشري".

ولم يصدر أي رد من بايدن على "هجوم" ماسك.


المصدر: "نوفوستي"

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