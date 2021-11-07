الأمريكيون شعروا بالإهانة "لاستهزاء" بايدن بذكائهم - فيديو

لمس الكثير من الأمريكيين وفي مقدمتهم الصحفيون "إهانتهم"، في محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن "التشكيك في مستوى ذكائهم" خلال تفسيره لسبب ارتفاع الأسعار في بلاده.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "الأمريكيون العاديون قلقون بشأن ارتفاع الأسعار في المتاجر لأنهم لا يستطيعون تفسير سبب هذه الزيادة".

وأضاف: "إذا اجتمعنا جميعا لتناول طعام الغداء.. دعنا نسأل من يجلس على الطاولة المجاورة، بغض النظر عن المطعم الذي نتواجد فيه، هل تعتقد أن الناس سيفهمون ما نتحدث عنه؟".

وتابع: "الأشخاص الأذكياء يعيشون في الولايات المتحدة، لكنهم لم يواجهوا شيئا كهذا، لذا فهم لا يفهمون ما يحدث في سلسلة التوريد العالمية.. لم أر مراسلا واحدا يمكنه شرح هذا الموضوع بشكل جيد".

I think the chance is greater that the group at the next table can coherently explain it than the chance Biden or Harris can... https://t.co/ontZnRww3o — Pradheep J. Shanker (@Neoavatara) November 6, 2021

ونشر مراسلو "فوكس نيوز" بعد ذلك، مقالا بعنوان: "يبدو أن بايدن يسخر من الأمريكيين".

وكتب أحد المعلقين تحت اسم "WCSHEARON" بشكل ساخر: "إنه محق في شيء ما. وضعناه في البيت الأبيض".

ورد آخر "stella6340": "بالطبع نحن نتعرض للتنمر! يعتقد الحزب الديمقراطي بأكمله أن الشعب الأمريكي ليس ذكيا بما يكفي لاتخاذ قراراته".

وكتب ثالث، ويدعى ليو: "هل يعرف أي شخص في إدارته كيف تعمل سلسلة التوريد؟ وإذا تعطلت، فهل يعرف أحد كيف يصلحها؟".

وأشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن الوباء عطل "سلسلة التوريد"، مما تسبب في نقص بعض المنتجات في الولايات المتحدة، وأدى إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع بشكل حاد.

ويلقي معارضو بايدن باللوم في ذلك على سياسته الاقتصادية.

المصدر: "نوفوستي" + "فوكس نيوز"