اليابان.. 6 مرضى بالسرطان يقاضون مشغل محطة "فوكوشيما 1" الكهرذرية

أقام 6 أشخاص أصيبوا بسرطان الغدة الدرقية دعاوى قضائية لدى محكمة طوكيو الجزئية ضد شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) مشغّل محطة "فوكوشيما 1" الكهرذرية في اليابان.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أن "المدعين يؤكدون أنهم أصيبوا بالمرض تحت تأثير الإشعاع الذي تسرب من المحطة على خلفية التسونامي الذي تعرضت له".

وأضافت: "المدعون كانوا يقطنون إقليم محافظة فوكوشيما، وعند وقوع الحادث تراوحت أعمارهم بين 6 و16 عاما، وتم تشخيص إصابتهم بأورام خبيثة.. وفي وقت لاحق، تم استئصال نصف الغدة الدرقية لاثنين منهم، واستئصالها بالكامل للأربعة المتبقين".

وتابعت: "يطالب المدعون بتعويضات من شركة (تيبكو) بمبلغ إجمالي قدره 616 مليون ين (حوالي 5.3 مليون دولار)".

وأشارت الوكالة إلى أن "ممثلي الشركة المشغلة وعدوا بالرد بحسن نية على الادعاء بعد دراسة ظروف القضية".

ووقع الحادث في محطة "فوكوشيما 1" للطاقة النووية في مارس 2011، عندما تعطلت إمدادات الطاقة وأنظمة التبريد في المحطة نتيجة لموجة تسونامي عقب زلزال ضرب المنطقة.

ونتيجة لذلك صهر الوقود النووي جدران ثلاثة مفاعلات وورافقت ذلك انفجارات هيدروجينية وانطلاق كمية كبيرة من المواد المشعة، ما أدى إلى تلوث مناطق مجاورة للمحطة، حيث تم العثور على بؤر مشعة في أجزاء أخرى من اليابان.

المصدر: "تاس" + وكالات