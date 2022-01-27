قائد قوات لوغانسك يؤكد وجود مرتزقة أمريكيين في دونباس

قال يان ليشتشينكو رئيس مديرية القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك غير المعترف بها، إنه تم رصد وجود مرتزقة من شركة عسكرية أمريكية خاصة في دونباس.

وأضاف ليشتشينكو: "يحظر على المدربين التواجد في منطقة عمليات القوات المشتركة، ومع ذلك ، فقد سجلنا وجودهم عدة مرات في منطقة النزاع. هناك معلومات موثوقة حول وجود مرتزقة من Academi، المعروفة سابقا باسم Blackwater، في منطقة النزاع في دونباس".

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وأشار إلى أن وجود مدربين غربيين يقومون بتدريب القوات الأوكرانية، بات معروفا في عام 2014، ومنذ ذلك الحين تم تأكيد هذه المعلومات أكثر من مرة.

وشدد على أن هذه التدريبات، تجري في مقاطعات لفوف ونيكولاييف وخيرسون، وكذلك في مطارات شكولني في أوديسا، وكولباكينو في نيكولاييف وأوزيرنو في جيتومير. ويتم تدريب مقاتلي الحرس الوطني في مركز التدريب الدولي متعدد التخصصات المشترك في مقاطعة كييف".

المصدر: نوفوستي