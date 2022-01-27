لافروف: واشنطن في ردها على مبادرة الضمانات الأمنية لم ترد على أهم طلب روسي
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة في ردها على مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قبل موسكو لم ترد على أهم طلب روسي، وهو وقف تمدد حلف الناتو شرقا.
- لافروف: ردود واشنطن بشان الضمانات الأمنية تبعث على الأمل في بدء حوار جدي لكن بشأن قضايا ثانوية
- لافروف: سنقدم إلى واشنطن استفسارا بشأن عدم التزام الغرب بتعهداته بعدم تعزيز أمنه على حساب الآخرين
يتبع..
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