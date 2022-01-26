 
مباشر

بلينكن: الرد الأمريكي على المقترحات الروسية يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية للتحرك إلى الأمام

أخبار العالم

بلينكن: الرد الأمريكي على المقترحات الروسية يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية للتحرك إلى الأمام
Globallookpress MFA Russia
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9bz

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرد الأمريكي على المقترحات الروسية حول الأمن في أوروبا يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية للتحرك إلى الأمام.

وأكد بلينكن تسليم الرد الأمريكي على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية لروسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار مع موسكو وتفضل الطرق الدبلوماسية لتسوية الخلافات.

وأشار إلى أن الرد الأمريكي تم تنسيقه بشكل كامل مع الحلفاء وأوكرانيا، وتمت إحالته كذلك إلى الكونغرس الأمريكي.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تسلم روسيا الرد على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية
الولايات المتحدة تسلم روسيا الرد على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تنشر ردها على المقترحات الروسية، وتنتظر من موسكو عدم نشرها للرد أيضا.

وأكد الوزير الأمريكي أنه يتوقع اتصالا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الأيام القريبة القادمة.

وشدد بلينكن على أن الناتو لن يتخلى عن مبدأ "الأبواب المفتوحة"، ولن يكون هناك أي تغير في الموقف الأمريكي بهذا الشأن، لكنه أشار إلى أن الرد الأمريكي يتضمن عددا من "النقاط الإيجابية" التي يمكن العمل المشترك عليها.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا