أردوغان: مع زيارتي إلى الإمارات في 14 فبراير سندخل مرحلة جديدة من علاقاتنا مع دول الخليج

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيزور الإمارات في 14 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستؤسس لبداية حقبة جديدة من العلاقات مع دول الخليج.

وفي تصريح خلال لقاء مع عدد من الإعلاميين الأتراك، حول العلاقات مع الدول الخليجية، قال أردوغان: "في الآونة الأخيرة، اكتسبنا زخما جيدا في علاقاتنا مع دول الخليج، خصوصا بعد انتهاء النزاع الذي لم يكن له أي معنى بين قطر وبعض الدول الإقليمية الأخرى، ما خلق روحا جديدة من التعاون في المنطقة".

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وأضاف: "في هذه البيئة الجديدة، أرى أن حسن نوايانا تجاه منطقة الخليج قد بدأ يفهم بشكل أفضل".

وتابع: "أعتقد أننا على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي".

وشدد على أن تاريخ 14 فبراير الذي سيزور فيه الإمارات مهم بالنسبة له، مؤكدا أن هذه الزيارة ستدخل تركيا مرحلة جديدة من العلاقات مع دول الخليج.

المصدر: "حرييت"