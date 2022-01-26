أردوغان: الرئيس الإسرائيلي سيزور تركيا الشهر القادم وستبدأ مرحلة جديدة من علاقات البلدين

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ سيزور أنقرة مطلع فبراير المقبل، مؤكدا أن "مرحلة جديدة ستبدأ في علاقات البلدين".

وكان أردوغان أعلن في 18 يناير الحالي أن "هناك محادثات مع هرتصوغ وقد يزور تركيا".

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وعلى صعيد التعاون مع إسرائيل في ملف النفط شرق المتوسط، أشار إلى أن "الهدف إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية".

المصدر: "الأناضول" + RT