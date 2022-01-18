أردوغان: الرئيس الإسرائيلي قد يزور تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن محادثات مع نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، مرجحا زيارة الرئيس الإسرائيلي تركيا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع فوجيتش في المجمع الرئاسي في أنقرة: "هناك محادثات مع هرتصوغ وقد يزور تركيا".

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وعلى صعيد التعاون مع إسرائيل في ملف النفط شرق المتوسط، أشار إلى أن "الهدف إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية".

وتابع: "سنبذل ما بوسعنا إذا كان هذا الأمر قائما على أساس الربح المتبادل".

المصدر: "الأناضول"