موسكو: هناك إمكانية عما قريب لبدء محادثات أمريكية إيرانية مباشرة في فيينا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف عن إمكانية بدء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حول إحياء الصفقة النووية في وقت قريب.

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وقال أوليانوف في تصريحات لقناة "روسيا 24" مساء اليوم الأربعاء: "لا أعلم متى سيجلس الأمريكيون والإيرانيون إلى طاولة المفاوضات، لكني أظن أن ذلك قد يحدث في وقت قريب نسبيا".

وتابع الدبلوماسي: "إذا استمرت المفاوضات بالوتيرة التي هي عليها الآن.. فمن الواقعي تماما التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية فبراير"، مع أنه أشار إلى أن التحضير لاستئناف الصفقة النووية بكاملها قد يستغرق حوالي شهرين إضافيين.

وأوضح: "تحضير الأمريكيين لرفع العقوبات وضمان الظروف الضرورية لعودة رجال الأعمال إلى إيران سيتطلب وقتا. من جانبها ستحتاج طهران فيما يبدو إلى حوالي شهرين كي تستعد للعودة إلى التزاماتها السابقة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة الأولية".

وأعرب أوليانوف عن أمل موسكو أن يتم إحياء الصفقة النووية قبل نهاية شهر أبريل، بما في ذلك رفع الحظر النفطي الأمريكي عن إيران.



المصدر: وكالات روسية