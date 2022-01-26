ترامب حول خطط بايدن لإرسال قوات إلى أوروبا: جنون!

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشدة خطط الرئيس الحالي دونالد ترامب لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى شرق أوروبا على خلفية تصاعد الوضع حول أوكرانيا.

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وقال ترامب في تصريحات تم بثها اليوم الأربعاء ضمن بودكاست The Great America Show: "هذا جنون.. هذا شيء لم يكن ليحدث قط في ظل رئاستي. والآن حان دور تايوان…".

وأشار الرئيس السابق إلى أن خطوات بايدن كفيلة بـ "تأجيج حرب عالمية ثالثة".

ويوم الاثنين الماضي قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال 8,5 ألف عسكري إلى شرق أوروبا على خلفية "تهديد الغزو الروسي لأوكرانيا"، لكنه أشار إلى أن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد، وأن الحديث يدور حاليا فقط عن وضع وحدات عسكرية محددة في حالة التأهب القصوى.

المصدر: "تاس"