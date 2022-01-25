البنتاغون لا يستبعد وضع قوات أمريكية إضافية في حالة تأهب قصوى

أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية وضع مزيد من قواتها في حالة التأهب القصوى تمهيدا لنقلها المحتمل إلى أوروبا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

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وقال كيربي في تصريحات لقناة CNN الأمريكية اليوم الثلاثاء: "بالتأكيد لا أستبعد إمكانية أن نضع قوات إضافية في حالة التأهب القصوى خلال الأيام والأسابيع القريبة، بل وقد نقوم أيضا بنقل قوات داخل أوروبا".

وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة لا تخطط لنشر قواتها خارج أراضي الدول الأعضاء في حلف الناتو.

كيربي: لا مواعيد محددة لإرسال القوات

كما ذكر المتحدث أنه لا توجد أي مواعيد محددة لإرسال عسكريين أمريكيين إلى أوروبا، موضحا أن هذا الأمر يتوقف على تطور الأحداث حول أوكرانيا. وقال إن وضع القوات في حالة التأهب لم يتبعه إصدار أوامر بإرسالها. وأضاف: "بالتالي من الصعوبة القول متى يمكن أن يحدث ذلك، فيرتبط ذلك إلى حد كبير بخطوات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

مع ذلك لم يستبعد كيربي أن يسبق نقل قوات أمريكية إلى أوروبا "التدخل الروسي" في أوكرانيا، كما أشار إلى أنه في حال اتخاذ قرار بهذا الشأن فليس من الضروري أن يشمل هذا الإجراء جميع القوات التي قد تم وضعها حتى الآن في حالة التأهب القصوى.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت سابقا أن الولايات المتحدة قررت وضع نحو 8,5 ألف عسكري في حالة التأهب القصوى من أجل نقلهم إلى أوروبا بشكل عاجل "إذا استدعت الضرورة".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد سابقا أن المزاعم حول خطط لدى روسيا لـ "اجتياح أوكرانيا" ليست سوى ادعاءات لا أساس لها، وهدفها الوحيد هو تصعيد الوضع.

مع ذلك لم يستبعد بيسكوف احتمال وقوع استفزازات لغرض تبرير هذه المزاعم، محذرا من أن محاولات حل الأزمة بالقوة في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) ستكون لها عواقب وخيمة.



المصدر: "تاس"