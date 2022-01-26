الخارجية الأمريكية: هناك مؤشرات على أن بوتين سيستخدم القوة ضد أوكرانيا في فبراير

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك معطيات تشير إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "سيستخدم القوة ضد أوكرانيا حتى منتصف فبراير".

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وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، خلال فعالية افتراضية لمنظمة "Yalta European Strategy"، اليوم الأربعاء: "لا فكرة لدي بشأن ما إذا تم اتخاذ قرار نهائي، لكننا بالتأكيد نرى أن كل مؤشر يدل على أنه سيستخدم القوة العسكرية في الفترة ربما من الآن وحتى منتصف فبراير".

وأضافت شيرمان أن روسيا زادت من مجموعة قواتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا، دون تقديم أي أدلة تؤكد تصريحاتها.

وفي سياق متصل أشارت المسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن أوكرانيا لم تحقق بعض المستوى المطلوب للحصول على خطة عمل من أجل العضوية في الناتو.

وتدعي السلطات في كييف والحكومة البريطانية والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: وكالات