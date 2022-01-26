لافروف: العالم يمر باضطرابات جذرية ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام تصرفات الغرب إزاءنا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن نظام العلاقات الدولية يمر حاليا بتغيرات سلبية خطيرة، مشددا على أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصرفات الغرب إزاءها.

وقال لافروف في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام مجلس الدوما الروسي: "هناك تغيرات جذرية على الصعيد الدولي، وهي ليست إيجابية تماما على أقل تقدير. النظام بأكمله يمر باضطرابات".

وأشار الوزير إلى أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحاول "مواجهة النزعات التاريخية الموضوعية وكسب تفوق أحادي الجانب دون مراعاة المصالح المشروعة للدول الأخرى إطلاقا".

وشدد لافروف على أن العالم "نضج" ولم يعد أحادي القطب، متعهدا بأن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصرفات الغرب إزاءها.

يتبع..