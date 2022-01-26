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بعدما تقطعت السبل بهم بسبب الثلوج.. مسافرون يلجؤون لكل مكان فارغ في مطار اسطنبول للنوم (فيديو)

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بعدما تقطعت السبل بهم بسبب الثلوج.. مسافرون يلجؤون لكل مكان فارغ في مطار اسطنبول للنوم (فيديو)
RT
مطار اسطنبول
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تسبب تساقط الثلوج بغزارة منذ أيام في تركيا، بشل حركة مطار اسطنبول الدولي، مما دفع المسافرين للنوم في جميع زوايا المطار، بعد إلغاء الرحلات الجوية.

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بدء تسيير رحلات من مطار اسطنبول عبر مدرج واحد

ومن المنتظر أن يعود مطار اسطنبول للعمل اليوم الأربعاء تدريجيا، بعد أن تم وقف جميع الرحلات ليومين نتيجة للأحوال الجوية السيئة، ومن المقرر أن تطير اليوم 131 رحلة نحو مختلف أنحاء العالم.

وتسبب إلغاء جميع الرحلات الجوية بتقطع السبل بالركاب والسياح، ومواجهة آلاف الأشخاص أوقاتا عصيبة، حيث تم إغلاق الطرق من وإلى المطار بسبب الثلوج، وقضي آلاف الركاب الليل نائمين على المقاعد وفي جميع المساحات الفارغة في مبنى المطار. 

وتسببت عاصفة ثلجية يوم الاثنين، بإغلاق مطار اسطنبول الدولي للمرة الأولى، منذ أن حل مكان مطار أتاتورك القديم، كمركز جديد للخطوط الجوية التركية في عام 2019.

ومر من مطار اسطنبول الدولي أكثر من 37 مليون مسافر العام الماضي، رغم الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد.

المصدر: RT

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