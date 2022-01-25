بدء تسيير رحلات من مطار اسطنبول عبر مدرج واحد
twitter/@igairport
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أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا بدء تسيير الرحلات الجوية في مطار اسطنبول الدولي عبر مدرج واحد بعد توقفها بالكامل بسبب تساقط كثيف من الثلوج.
وأوضحت المديرية، في بيان أصدرته اليوم، أنه تم فتح أحد المدارج في تمام الساعة 12:00 ظهر الثلاثاء، بعد إغلاق لعدة ساعات بسبب كثافة الثلوج المتساقطة على المدينة.
وفجر اليوم أعلنت مؤسسة تشغيل المطارات في تركيا، تأجيل كافة الرحلات من مطار اسطنبول حتى الساعة 13:00 من الثلاثاء.
وشهدت مدينة إسطنبول منذ يومين موجة ثلجية كثيفة، أثرت سلبا على حركة المرور والمطارات.
المصدر: "الأناضول"
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