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توقف حركة الملاحة في مطار اسطنبول بسبب موجة ثلوج قوية

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توقف حركة الملاحة في مطار اسطنبول بسبب موجة ثلوج قوية
twitter/@igairport
طائرات تركية في مطار اسطنبول بعد تساقط مكثف للثلوج.
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أعلنت إدارة مطار اسطنبول الدولي، الاثنين، تعليق جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة حتى الساعة 18:00 من اليوم بسبب موجة الثلوج التي تجتاح المدينة.

وأعلنت الإدارة العامة للمطارات المدنية عبر "تويتر" أن العمليات في المطار توقفت مؤقتا "بسبب الظروف الاستثنائية" التي خففت من إمكانية الرؤية على المدارج وأنها ستستأنف عند الساعة 18:00مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت سلطات الطيران المدني إنها المرة الأولى التي تعلّق فيها حركة مطار "اسطنبول هافاليماني" منذ افتتاحه.

أما مطار صبيحة كوكجن الواقع على الجانب الآسيوي من المدينة، فهو يعمل بشكل طبيعي الاثنين رغم بعض التأخير.

وفي سياق متصل، أعلن والي اسطنبول، علي يرليقايا، انتهاء ساعات الدوام في المؤسسات الرسمية في الساعة 15:30 بحسب التوقيت المحلي بدلا من الساعة 17:00.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أن هذه الخطوة تأتي بناء على تحذيرات المديرية العامة للأرصاد الجوية حول ازدياد وتيرة هطول الثلوج في ساعات المساء.

وتهبط وتقلع آلاف الطائرات يوميا في مطار "اسطنبول هافاليماني" الواقع في الجانب الأوروبي على بعد 40 كيلومترا شمال غرب وسط المدينة، بالقرب من البحر الأسود.

وتم افتتاح مطار "اسطنبول هافاليماني" في العام 2019 ليحل مكان مطار "أتاتورك" الذي صار مكتظا.

واستقبل مطار "اسطنبول هافاليماني" في العام 2021 الماضي 37 مليون راكب، بحسب وزارة النقل التركية، ما جعله الأول أوروبيا، وهو متصل بشكل خاص بآسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتشهد إسطنبول منذ مساء الجمعة، تساقطا متقطعا للثلوج، والخميس ذكرت مديرية الأرصاد الجوية أن الثلوج ستبدأ في اسطنبول اعتبارا من مساء الجمعة، وتشتد وتيرتها السبت والأحد، وتبقى المدينة تحت تأثير الطقس البارد والثلوج حتى الخميس المقبل.

المصدر: وكالات

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