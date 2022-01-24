توقف حركة الملاحة في مطار اسطنبول بسبب موجة ثلوج قوية

أعلنت إدارة مطار اسطنبول الدولي، الاثنين، تعليق جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة حتى الساعة 18:00 من اليوم بسبب موجة الثلوج التي تجتاح المدينة.

وأعلنت الإدارة العامة للمطارات المدنية عبر "تويتر" أن العمليات في المطار توقفت مؤقتا "بسبب الظروف الاستثنائية" التي خففت من إمكانية الرؤية على المدارج وأنها ستستأنف عند الساعة 18:00مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت سلطات الطيران المدني إنها المرة الأولى التي تعلّق فيها حركة مطار "اسطنبول هافاليماني" منذ افتتاحه.

Our teams are carrying out cleaning works on the apron, runway and taxiway to resume flight operations. ✈️ Despite adverse weather conditions and heavy snowfall our work continues at full speed. 🌨️ pic.twitter.com/3Xlc3CzYVy — İGA Istanbul Airport (@igairport) January 24, 2022

أما مطار صبيحة كوكجن الواقع على الجانب الآسيوي من المدينة، فهو يعمل بشكل طبيعي الاثنين رغم بعض التأخير.

وفي سياق متصل، أعلن والي اسطنبول، علي يرليقايا، انتهاء ساعات الدوام في المؤسسات الرسمية في الساعة 15:30 بحسب التوقيت المحلي بدلا من الساعة 17:00.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أن هذه الخطوة تأتي بناء على تحذيرات المديرية العامة للأرصاد الجوية حول ازدياد وتيرة هطول الثلوج في ساعات المساء.

Operation continues uninterruptedly at #IstanbulAirport with 300 personnel, 130 snow removal vehicles and equipment on the air side and 200 personnel, 50 vehicles on the land side 24/7. pic.twitter.com/DLTa0VyBGI — İGA Istanbul Airport (@igairport) January 23, 2022

وتهبط وتقلع آلاف الطائرات يوميا في مطار "اسطنبول هافاليماني" الواقع في الجانب الأوروبي على بعد 40 كيلومترا شمال غرب وسط المدينة، بالقرب من البحر الأسود.

وتم افتتاح مطار "اسطنبول هافاليماني" في العام 2019 ليحل مكان مطار "أتاتورك" الذي صار مكتظا.

واستقبل مطار "اسطنبول هافاليماني" في العام 2021 الماضي 37 مليون راكب، بحسب وزارة النقل التركية، ما جعله الأول أوروبيا، وهو متصل بشكل خاص بآسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتشهد إسطنبول منذ مساء الجمعة، تساقطا متقطعا للثلوج، والخميس ذكرت مديرية الأرصاد الجوية أن الثلوج ستبدأ في اسطنبول اعتبارا من مساء الجمعة، وتشتد وتيرتها السبت والأحد، وتبقى المدينة تحت تأثير الطقس البارد والثلوج حتى الخميس المقبل.

المصدر: وكالات