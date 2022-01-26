ألمانيا تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا منذ بداية الجائحة
Globallookpress
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أعلن معهد روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية أنه تم تسجيل أكثر من 164 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال اليوم الماضي، وهي أعلى نسبة إصابة منذ بداية تفشي الجائحة.
وبحسب المعهد فقد أصيب 164 ألف شخص بفيروس كوفيد -19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت 166 حالة وفاة جراء الفيروس.
يذكر أن السلطات سجلت رقما قياسيا في 19 يناير الماضي، عندما أصيب أكثر من 112 ألف شخص بفيروس كورونا في يوم واحد.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا منذ تفشي الجائحة أكثر من 9 ملايين إصابة، والوفيات 117126 حالة وفاة.
المصدر: نوفوستي
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