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فرنسا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

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فرنسا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا
AP
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سجلت فرنسا، اليوم الثلاثاء، أكثر من نصف مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة بكورونا 501635، وبلغ متوسط  الحالات الإيجابية ​​خلال الأسبوع الماضي ما يقرب من 370000 حالة في اليوم.

كما بلغ عدد المرضى بوحدات العناية المركزة 3741 مريضا، وهو رقم أقل بـ35% مقارنة باليوم السابق.

المصدر: lesechos

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