بوريس جونسون يعد بالتعاون الكامل مع تحقيق الشرطة في قضية الحفلات في داونينغ ستريت

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن "يتعاون بالكامل" مع تحقيق الشرطة الذي فتح في قضية تنظيم حفلات عدة في داونينغ ستريت خلال فترات الإغلاق العام.

وقال ناطق باسم جونسون إن رئيس الوزراء "سيتعاون بالكامل، مهما كانت الطريقة التي سيطلب فيها ذلك"، مضيفا: "رئيس الوزراء مدرك تماما لغضب الشعب وقلقه بشأن ما تم الإبلاغ عنه، ويتحمل مسؤولية الأخطاء في التقدير التي ارتكبت، ومن الصواب أن تمنح شرطة العاصمة (Metropolitan Police) الوقت والمساحة اللازمة لإجراء تحقيقاتهم".

ولدى سؤاله عما إذا كان جونسون يعتقد أنه خالف القانون، أجاب المتحدث: "أحتاج إلى توخي الحذر بشأن ما أقوله، لكنني أعتقد أنه من العدل أن أقول إنه لم يفعل ذلك"، مؤكد أن جونسون لم يناقش التحقيق مع حكومته.

وفي تصريح أمام مجلس العموم، قال جونسون: "أرحب بقرار شرطة العاصمة إجراء تحقيق خاص بها لأنني أعتقد أن هذا سيساعد في إعطاء الجمهور الوضوح الذي يحتاجه وتحديد الأمور بشكل واضح".

هذا وتلاحق جونسون سلسلة من الفضائح حول خرقه قواعد الحجر العام والتباعد الاجتماعي. وقد اعتذر في نوفمبر الماضي عن عدم ارتداء الكمامة أثناء زيارته لمستشفى هيكسهام، بعد تقارير أفادت بأنه تم تحذيره ثلاث مرات لعدم ارتدائه الكمامة.

ومن ثم تم الكشف عن أن جونسون أقام احتفالا في داوننغ ستريت خلال إغلاق في عيد الميلاد في ديسمبر 2020 عندما كان سائدا حظر لمثل هذه الاحتفالات.

وفي ديسمبر 2021، كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية صورة لجونسون وأكثر من 12 آخرين يحتسون الخمر في حديقة منزله في داوننغ ستريت، خلال فترة الحجر العام في مايو 2020 وعشية جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، في الوقت الذي كانت فيه البلاد بأسرها في فترة حداد وطني.

وفي يناير الحالي، أفادت قناة ITV News أن زوجة جونسون أقامت حفلة بمناسبة عيد ميلاده، في يونيو 2020 بحضور حوالي 30 شخصا، على الرغم من القواعد التي حظرت التجمعات الاجتماعية في ذلك الوقت.

المصدر: sky news + RT