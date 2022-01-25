إيطاليا: مصرع 7 مهاجرين بسبب البرد أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط

لقي سبعة مهاجرين حتفهم بسبب البرد، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا ​​إلى إيطاليا على متن سفينة تقل 280 شخصا.

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وقال توتو مارتيلو، رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، لوكالة "فرانس برس": "توفي ثلاثة أشخاص أثناء العبور، وتوفي أربعة آخرون كانوا يعانون من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم أثناء نقلهم إلى الجزيرة، بعد أن اعترضهم خفر السواحل".

وأوضح البرنامج الإنساني "ميديترينيان هوب"، أن 280 شخصا كانوا على متن السفينة، هم من بنغلاديش ومصر ومالي والسودان، و"جميعهم كانوا يعانون من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الضحايا السبعة من بنغلاديش.

وتضاعف عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا، الذي كان 34000 في عام 2020، ووصل إلى 64500 شخص في عام 2021.

وعلى الرغم من درجات الحرارة المتجمدة، وصل أكثر من 1750 شخصا إلى إيطاليا منذ بداية الشهر، مقارنة بـ 379 شخصا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: le figaro