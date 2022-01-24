واشنطن: نأخذ رأي الأوروبيين بعين الاعتبار في ردنا على موسكو

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تأخذ بعين الاعتبار رأي الدول الأوروبية أثناء تحضير الرد على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية في أوروبا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "ندرس الخطوة التالية في اتصالاتنا، وهي تقديم الرد الخطي لروسيا".

وتابع: "أطلعنا حلفاءنا الأوروبيين على أفكارنا، ونتلقى معلومات منهم. ونحن سندرج ردود أفعالهم على الرد الخطي، وعندما سنكون مستعدين سنقوم بذلك"، مضيفا أن واشنطن تتوقع حدوث ذلك الأسبوع الجاري.

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وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن في أواخر ديسمبر الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.

وفي أعقاب المباحثات الأخيرة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي بجنيف تم الإعلان أن واشنطن ستقدم ردها هذا الأسبوع.

المصدر: "نوفوستي"