صحيفة: المسؤولون الأمريكيون طلبوا من موسكو عدم نشر الرد على مقترحاتها الأمنية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الجانب الأمريكي طلب أثناء المباحثات مع المسؤولين الروس عدم نشر رد واشنطن الخطي على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية.

ومع ذلك قال مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية، لم يذكر اسمه، إنه "من غير المستبعد أن يقرر الكرملين نشر الوثيقة" التي تتوقع موسكو الحصول عليها الأسبوع المقبل.

وأشارت مصادر لـ"واشنطن بوست" إلى أن الرد الخطي الأمريكي سيتضمن المقترحات الأمريكية بشأن الأمن وسيظهر اهتمام واشنطن بمواصلة الحوار مع موسكو.

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وأضافت أن الوثيقة لن تتضمن أي تعهدات بشأن عدم قبول أعضاء جدد في حلف الناتو.

يذكر أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن أجريا مباحثات في مدينة جنيف السويسرية يوم الجمعة، وافقت واشنطن بنتيجتها على تقديم رد خطي لموسكو على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية وقضايا الأمن في أوروبا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في أعقاب المباحثات إنه يعتبر من الصائب نشر الرد الأمريكي المتوقع في الأسبوع المقبل، لكنه أضاف أنه سيطلب موافقة بلينكن على ذلك.

المصدر: "واشنطن بوست"