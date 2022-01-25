المجلس العسكري الحاكم في مالي يطالب بسحب الكتيبة الدنماركية "فورا" من البلاد
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طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي من الدنمارك سحب كتيبة مكونة من حوالي مئة عسكري أرسلتهم كوبنهاغن مؤخرا للمشاركة في قوة "تاكوبا" الأوروبية، بشكل فوري.
وقال المجلس العسكري الحاكم في مالي في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي إنه طلب من كوبنهاغن سحب هؤلاء الجنود فورا لأن "هذا الانتشار حصل من دون موافقة" السلطات.
المصدر: "أ ف ب"
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