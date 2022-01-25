 
مباشر

المجلس العسكري الحاكم في مالي يطالب بسحب الكتيبة الدنماركية "فورا" من البلاد

أخبار العالم

المجلس العسكري الحاكم في مالي يطالب بسحب الكتيبة الدنماركية
Gettyimages.ru
علم مالي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8tp

طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي من الدنمارك سحب كتيبة مكونة من حوالي مئة عسكري أرسلتهم كوبنهاغن مؤخرا للمشاركة في قوة "تاكوبا" الأوروبية، بشكل فوري.

وقال المجلس العسكري الحاكم في مالي في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي إنه طلب من كوبنهاغن سحب هؤلاء الجنود فورا لأن "هذا الانتشار حصل من دون موافقة" السلطات.

إقرأ المزيد
الدنمارك تنشر مئة جندي في مالي
الدنمارك تنشر مئة جندي في مالي

المصدر: "أ ف ب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا