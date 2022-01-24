نتنياهو يجدد نفيه الموافقة "على العار"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، إنه تم نشر "ادعاءات كاذبة" في وسائل الإعلام حول موافقتي على صفقة الإقرار بالذنب، مؤكدا أن "هذا غير صحيح".

ونشر نتنياهو فيديو عبر حسابه على "تويتر"، قال فيه: "في الأيام الأخيرة، تم نشر ادعاءات كاذبة في وسائل الإعلام حول أشياء زعم أنني موافق عليها، مثل الادعاء بأنني وافقت على العار (صفقة الإقرار بالذنب). هذا ببساطة غير صحيح"، وذلك على خلفية اتصالات من أجل التوصل إلى اتفاق مع مكتب المدعي العام.

אזרחי ישראל היקרים והאהובים, בימים האחרונים הוכחתם שוב שאני לא צועד לבד, ושמיליונים מכם צועדים יחד איתי. ריגשתם אותי מאוד. אני אמשיך להוביל את הליכוד ואת המחנה הלאומי כדי להנהיג את מדינת ישראל - בשליחותכם! 🇮🇱 pic.twitter.com/nBFNdVdh9g — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 24, 2022

وشكر نتنياهو مؤيديه على دعمهم له، قائلا: "دعمكم الهائل أفرح قلبي وقلوب أفراد عائلتي، وهو يمنحني المزيد من القوة لمواصلة القتال من أجل الحقيقة والعدالة.. سأستمر في قيادة الليكود والمعسكر الوطني من أجل قيادة دولة إسرائيل - في خدمتكم".

وأضاف: "الجمهور كله يرى ما يحدث في المحكمة وكيف جرى التحقيق ضدي.. كان يكفي إغلاق القضايا المرفوعة ضدي، لكن ذلك لم يحدث بعد".

المصدر: RT + walla news