"لست مستعدا للعار".. نتنياهو ينفي التوصل لصفقة تشمل تنحيه

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو التوصل صفقة تشمل تنحيه، وقال محاموه إنه وخلافا للدعاية التي يتم الترويج لها، فإن رئيس الوزراء الأسبق لم يعلن أنه "مستعد للعار".

ونشر نتنياهو توضيحا على "تويتر" قال فيه: "بعد العديد من المنشورات الخاطئة أود أن أوضح، فقط الرسائل من هيئة دفاعي أو المتحدثين باسمي هي رسائل موثوقة".

פרקליטי נתניהו: בניגוד לפרסום, נתניהו לא הודיע שהוא מוכן לקלון.



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הבהרה:

בעקבות הפרסומים הכוזבים הרבים אני מבקש להבהיר:



רק הודעות מפרקליטי נתניהו או דובריו הן הודעות מהיימנות.



כל פרסום אחר איננו נכון. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 17, 2022

وأكدت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" رضوخ رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الراهن بنيامين نتنياهو، لتوصية محاميه بقبول صفقة الإقرار بالذنب.

وأفادت بموافقة نتنياهو الأحد الماضي على المضي قدما في المفاوضات من أجل إبرام صفقة إقرار مع النيابة يعترف فيه بالتقصير.

وأضافت أن الطرفين أعربا عن استعدادهما لمواصلة الحوار.

ونقل مصدر مطلع حقيقة ما جرى خلال اجتماع تفاوضي الليلة الماضية في منزل أحد محامي نتنياهو، حيث حثه المحامون على قبول الاتفاق، بينما أبدى نتنياهو تعنته وإصراره على النأي بنفسه عن اتفاق من هذا النوع وأوضح أنه لن يقبله بأي ثمن.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية