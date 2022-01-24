بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس كوبا

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس كوبا، ميغيل دياز كانيل، حيث بحثا مواصلة التنسيق بين البلدين في الساحة الدولية في إطار الشراكة الاستراتيجية.

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وذكر الكرملين، في بيان، أن بوتين وكانيل "قاما بتبادل مفصل للآراء حول مواضيع التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري الثنائي".

وأضاف الكرملين أن كانيل شكر بوتين على المساعدة الإنسانية المقدمة لكوبا من قبل روسيا بما في ذلك في مجال مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وناقش بوتين وكانيل، حسب البيان، "قضايا مواصلة تنسيق خطوات البلدين في الساحة الدولية بالتوافق مع مبادئ الشراكة الاستراتيجية وتقاليد الصداقة والتفاهم"، وأكدا "التصميم على العمل المشترك الوثيق على تعزيز العلاقات الثنائية واتفقا على تكثيف الاتصالات على مختلف المستويات".

المصدر: RT