بيسكوف يعلق على إمكانية نشر صواريخ روسية في أمريكا اللاتينية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عند تعليقه على إمكانية نشر صواريخ روسية في كوبا وفنزويلا، إنه لا يجوز نسيان أن هاتين الدولتين مستقلتين وذات سيادة.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين اليوم الاثنين: "في أمريكا اللاتينية وما إلى ذلك .. الحديث يدور عن دول ذات سيادة هناك .. دعونا لا ننسى ذلك".

في وقت سابق، رفض سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، تأكيد أو استبعاد إمكانية نشر بنية تحتية عسكرية روسية في كوبا وفنزويلا.

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وقال ريابكوف في حديث لقناة "RTVI" الروسية يوم الخميس: "لا أريد تأكيد أي شيء، ولن أستبعد أي شيء أيضا"، وذلك في معرض رده على سؤال عما إذا كانت إمكانية نشر البنية التحتية العسكرية الروسية في دول خارج أوروبا، مثل كوبا أو فنزويلا، قيد النظر.

المصدر: تاس