إعلام: هزة أرضية تضرب شمال إسرائيل
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن هزة أرضية ضربت شمال إسرائيل، شعر بها سكان عدد من المدن.
وأفاد موقع موقع "والا" بأن "السكان في طبريا وصفد والكريوت ووادي الأردن وبيت شيعان شعروا بالهزة".
وقال نفتالي من سكان حيفا إن "الهزة كانت طويلة نسبيا"، فيما قال أحد سكان الكريوت: "المكتب تحرك من تلقاء نفسه لمدة 4 - 3 ثوان.. شعرت بوضوح بهزة لعدة ثوان".
المصدر: "والا"
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