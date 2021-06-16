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أنباء عن هزة أرضية تضرب جنوب إسرائيل والأردن

أخبار العالم العربي

أنباء عن هزة أرضية تضرب جنوب إسرائيل والأردن
Reuters AMIR COHEN
مشهد لمدينة العقبة الأردنية من إيلات الإسرائيلية.
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أعلنت مصادر عدة في الساعات الأولى من يوم الأربعاء عن رصد هزة أرضية بقوة تتراوح بين 4.2 إلى 4.5 درجة بمقياس ريختر ضربت مناطق جنوبية في كل من إسرائيل والأردن.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية أنها رصدت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة وقعت جنوب إسرائيل وكان مصدرها في البحر الأحمر على بعد 68 كيلومترا من شمال مدينة إيلات السياحية.

بدوره، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بالتزامن مع ذلك بتسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على بعد 74 كيلومترا من شمال غرب مدينة العقبة الساحلية جنوب المملكة والتي تقابل إيلات.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الهزة الأرضية شعر بها سكان محافظات الكرك والطفيلة ومعان جنوب الأردن.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وأردنية + RT

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