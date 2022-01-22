أنقرة: تحييد 10 إرهابيين شمالي سوريا كانوا يعدون لهجوم يستهدف منطقة "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت "تحييد 10 إرهابيين" من "حزب العمال الكردستاني" كانوا يعدون لهجوم يستهدف منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".

وأضافت الوزارة في بيان، أنها "لن تسمح للتنظيم الإرهابي بإفساد أجواء الأمن والاستقرار في منطقة "نبع السلام"".

وأشارت إلى أن "الوحدات الخاصة حيدت 10 إرهابيين من التنظيم المذكور في ضربات وقائية بالمنطقة".

وأطلق الجيش التركي بالتحالف مع فصائل المعارضة السورية المسلحة في أكتوبر 2019 عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، "لتطهيرها من مسلحي حزب العمال الكردستاني و"داعش"، وإعلان منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وعلق الجيش العملية خلال الشهر ذاته بعد توصل أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين والمسلحين من المنطقة.

المصدر: "الأناضول"