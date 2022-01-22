 
مباشر

بلينكن لكييف: أي توغل روسي سيقابل برد سريع وقاس وموحد

أخبار العالم

بلينكن لكييف: أي توغل روسي سيقابل برد سريع وقاس وموحد
AP Alex Brandon, Pool
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s85o

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنظيره الأوكراني دميتري كوليبا أن أي "توغل" روسي في أوكرانيا سيقابل "برد سريع وقاس وموحد" من قبل واشنطن وحلفائها.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، يوم الجمعة، أن بلينكن أطلع نظيره الأوكراني على نتائج لقاءاته "مع الحلفاء والمسؤولين الروس في برلين وجنيف".

وحسب البيان، أكد بلينكن "أن أي توغل روسي لاحق سيقابل برد سريع وقاس وموحد من قبل الولايات المتحدة وحلفائنا".

إقرأ المزيد
أوكرانيا ترحب بالمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا
أوكرانيا ترحب بالمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا

وجدد الوزير الأمريكي التأكيد على "الدعم الثابت" الأمريكي "لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، مشددا على أنه لن تكون هناك أي قرارات بشأن أوكرانيا بدون أوكرانيا".

ويأتي التصريح في أعقاب المباحثات بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف، حيث ناقشا الوضع حول أوكرانيا والمقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية.

جدير بالذكر أن موسكو ترفض الاتهامات الغربية والأوكرانية بالتحضير لأي "هجوم عسكري" على أوكرانيا وتدعو كييف إلى تنفيذ اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع في دونباس.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا