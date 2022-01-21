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أوكرانيا ترحب بالمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا

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أوكرانيا ترحب بالمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا
AP Fabrizio Bensch
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا.
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رحبت الحكومة الأوكرانية باستمرار الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا، شاكرة الإدارة الأمريكية على تنسيقها المواقف مع كييف في الوقت الذي تتهم فيه السلطات الروسية بنية "غزو" أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، عبر "تويتر" مساء الجمعة، إنه أجرى اتصالا هاتفيا "جيدا" مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي أبلغه بنتائج المحادثات الأخيرة في برلين وجنيف.

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وأضاف كوليبا: "ممتن لتنسيقنا الوثيق المستمر. لقد بحثنا مواصلة تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا. من الجيد معرفة أن سبيل الدبلوماسية في الاتصالات مع روسيا لا يزال نشطا".

واستضافت جنيف، الجمعة، محادثات بين بلينكن ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، تركزت على ملف الضمانات الأمنية والمزاعم الغربية حول احتمال شن روسيا عملية غزو لأوكرانيا.

ولم يتم الإعلان عن التوصل إلى أي اتفاقات خلال المحادثات بينما من المقرر أن يواصل الطرفان الحوار وسط تحذيرات متبادلة من النزاع وتأكيدات على استعدادهما لمواصلة الحوار.

المصدر: RT

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