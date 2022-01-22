لاتفيا: سنقدم لأوكرانيا صواريخ "ستينغر"

أعلنت وزارة الدفاع في لاتفيا أن البلاد ستزود أوكرانيا بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "ستينغر" الأمريكية الصنع في حال "هجوم" روسيا على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، يوم الجمعة: "في حال العدوان من جانب روسيا، ستقدم لاتفيا لأوكرانيا أنظمة صواريخ "ستينغر" والعتاد الشخصي ووجبات الطعام الجاهزة".

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وكانت دول البلطيق الثلاث، وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا أنها ستزود أوكرانيا بأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات.

وأعلن عدد من الدول الأخرى في الناتو، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا عن تقديم مساعدات عسكري لأوكرانيا في ظل التوترات في منطقة دونباس.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا ترفض اتهامات الدول الغربية وأوكرانيا بشأن التحضير "للهجوم العسكري" عليها.

المصدر: "نوفوستي"