صحيفة: ألمانيا تعرقل تسليم إستونيا أسلحة ألمانية لأوكرانيا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ألمانيا عرقلت تسليم إستونيا أسلحة ألمانية لأوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في ألمانيا وإستونيا قولهم، إن الحديث يدور حول مدافع هاوتزر من نوع "دي 30"، السوفيتية الصنع، التي كانت على أراضي ألمانيا الشرقية، في التسعينات من القرن الماضي سلمتها ألمانيا لفنلندا، التي بدورها قدمتها لإستونيا في 2009.

وكانت إستونيا قد طلبت من ألمانيا الإذن لتقديم تلك الأسلحة لأوكرانيا، وفقا للتشريعات الألمانية حول صادرات الأسلحة.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا ودول البلطيق وغيرها عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا في ظل التوترات في منطقة دونباس، والاتهامات الغربية لروسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، التي قد رفضتها موسكو مرارا.

وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا أعلنت أنها لا تعتزم تقديم الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، خلافا عن بعض الحلفاء الآخرين في الناتو.

وأوضح المستشار الألماني أولاف شولتز أن هذا القرار يأتي ضمن السياسات الألمانية بشأن عدم تصدير الأسلحة الفتاكة.

المصدر: "وول ستريت جورنال"