غوتيريش "مقتنع" بأنه لن يحصل أي "غزو روسي" لأوكرانيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، إنه "مقتنع" بأن أي "غزو أو توغل عسكري روسي" في أوكرانيا "لن يحصل"، وأعرب عن أمله بالتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.

واستبعد الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي "حصول تدخل عسكري"، وقال "أنا مقتنع بأن هذا الأمر لن يحصل... وآمل حقا أن أكون على صواب".

وتابع غوتيريش "أعتقد أن الدبلوماسية هي السبيل لحل المشاكل"، مشددا على ضرورة "تجنب الأسوأ".

وعمدت كييف وساسة غربيون في الأشهر الأخيرة إلى إطلاق اتهامات بأن روسيا حشدت قوات على الحدود مع أوكرانيا تمهيدا للعدوان المزعوم عليها. في حين أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا أن القوات المسلحة الروسية تتحرك داخل أراضي روسيا، وهذا لا يهدد أحدا ولا ينبغي أن يقلق أحدا.

وشددت موسكو على أن التصريحات حول "العدوان الروسي المحتمل" تستخدم كذريعة لبناء وحدات تابعة لحلف شمال الأطلسي في المناطق الحدودية القريبة من أراضي روسيا.

المصدر: "أ ف ب" + RT