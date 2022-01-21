 
مباشر
عاجل
الأمين العام للأمم المتحدة يندد بغارات التحالف العربي على سجن شمالي اليمن

طهران تطالب واشنطن برفع العقوبات وقبول "مسار منطقي" إن كانت جادة في التفاوض

أخبار العالم

طهران تطالب واشنطن برفع العقوبات وقبول
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s83g

دعا مستشار فريق التفاوض في الملف النووي الإيراني محمد مرندي واشنطن إلى قبول "مسار منطقي" للتحقق من رفع العقوبات لإثبات جديتها في التفاوض.

وفي رده على المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي طالب مرندي عبر "تويتر" برفع جميع العقوبات التي وصفها بالهمجية، كما طالب واشنطن عبر مالي، بالقبول بعملية تحقق منطقية، "إن لم تكن لديها نية لخداع الشعب الإيراني مرة أخرى".

وأضاف أن طهران لن تقبل التهديدات.

وكان مالي قال في تغريدة عبر "تويتر" إن وزير خارجية بلاده أنتوني بلينكن اتفق مع نظرائه الفرنسي، والألماني والبريطاني، حول الضرورة القصوى للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة ( JCPOA).

واشار إلى أن الوقت ينفذ للوصول إلى تفاهم حول ملف إيران النووي.

 

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا