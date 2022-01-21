طهران تطالب واشنطن برفع العقوبات وقبول "مسار منطقي" إن كانت جادة في التفاوض

دعا مستشار فريق التفاوض في الملف النووي الإيراني محمد مرندي واشنطن إلى قبول "مسار منطقي" للتحقق من رفع العقوبات لإثبات جديتها في التفاوض.

وفي رده على المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي طالب مرندي عبر "تويتر" برفع جميع العقوبات التي وصفها بالهمجية، كما طالب واشنطن عبر مالي، بالقبول بعملية تحقق منطقية، "إن لم تكن لديها نية لخداع الشعب الإيراني مرة أخرى".

وأضاف أن طهران لن تقبل التهديدات.

Remove all the barbaric maximum pressure sanctions. Accept a reasonable verification process if you have no intention of cheating Iranian people again. Provide assurances so Iranians know you won't violate the deal again. Iran won't accept threats or deadlines during negotiations https://t.co/nHoVhUJNRs — Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) January 20, 2022

وكان مالي قال في تغريدة عبر "تويتر" إن وزير خارجية بلاده أنتوني بلينكن اتفق مع نظرائه الفرنسي، والألماني والبريطاني، حول الضرورة القصوى للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة ( JCPOA).

واشار إلى أن الوقت ينفذ للوصول إلى تفاهم حول ملف إيران النووي.

المصدر: RT