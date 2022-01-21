الجيش الإثيوبي: مستعدون للمرحلة الثانية من الحرب ضد جبهة تيغراي

أكد نائب رئيس هيئة أركان قوات الدفاع الإثيوبية، الجنرال أبباو تادسي، استعداد الجيش لـ"المرحلة الثانية من الحرب" ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وقال في مقابلة مع مؤسسة "فانا" الإثيوبية إن "الجيش أكمل المرحلة الأولى من الحرب ويستعد للمرحلة المقبلة"، لافتا إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي "لم توقف مضايقاتها واستمرت بجرأة في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين".

وأشار إلى أن الجبهة تركت عتادها العسكري مثل المدرعات والدبابات والمدفعية والأسلحة المضادة للطائرات وهي خارجة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها، كما فقدت أغلب قادتها العسكريين في الميدان.

وردا على سؤال حول سبب عدم دخول قوات الدفاع إلى إقليم تغراي، ذكر الجنرال أبباو أن "إقليم تغراي هي أراض إثيوبية وجزء من السيادة، وليس هناك أحد يوقف الجيش الإثيوبي من الدخول إليه"، مضيفا "سنقوم بملاحقة الجماعة الإرهابية أين ما كانت".

المصدر: "فانا"