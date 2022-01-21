زيلينسكي يشبه نفسه بالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان

قارن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، نفسه بالرئيس الأمريكي الأربعين، رونالد ريغان، في أن الأخير مثله، بلا خلفية عسكرية، وأصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مجيبا على سؤال حول تمكنه من التغلب على "الكابوس" الذي نشأ على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، كونه شخصا احترف التمثيل دون أن تكون لديه خلفية عسكرية، قال زيلينسكي: "رونالد ريغان، لم يكن هو الآخر رجلا عسكريا أيضا".

وحول ما إذا كان معجبا بريغان، أجاب الرئيس الأوكراني: "هو يعجبني. لم أعرفه شخصيا. لكني أكن احتراما كبيرا للأشخاص الذين يقاتلون ويحصلون على النتيجة المرجوة".

المصدر: "واشنطن بوست"