نيبال.. فرض قيود صارمة لمكافحة الارتفاع في عدد إصابات كورونا

فرضت الحكومة النيبالية، اليوم الجمعة، سلسلة من القيود الصارمة لمكافحة الارتفاع الكبير بعدد إصابات فيروس كوورنا.

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وأمر رئيس حكومة العاصمة النيبالية كاتماندو، جميع المواطنين بضرورة حمل بطاقات التطعيم الخاصة بهم عندما يكونون في الأماكن العامة أو لدى التسوق في المتاجر.

وقضت القيود الجديدة، بحظر جميع التجمعات والاجتماعات العامة وإغلاق دور السينما والمسارح، كما تم إغلاق صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة والأماكن الرياضية الأخرى.

ونصت التعليمات على عدم السماح بتنظيم أي احتفالات أو أحداث دينية عامة، غير أن الحكومة لم تحدد موعدا لانتهاء العمل بتلك القيود.

كما أوقفت السلطات نشاطات التعليم المباشر في جميع المدارس وأجلت الامتحانات الجامعية إلى أجل غير مسمى.

وسيسمح لعشرين عميلا فقط في المرة الواحدة بالتواجد في مراكز التسوق والمتاجر الكبرى، ويجب أن يحملوا جميعا بطاقات تلقي اللقاح.

في السياق، سيخضع الموظفون لاختبارات الأجسام المضادة بشكل منتظم للسماح لهم بالعمل.

المصدر: AP