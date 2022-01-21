الخارجية الروسية: فرنسا وألمانيا ترغبان في الحفاظ على الشكل الحالي لـ "رباعية النورماندي"

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن فرنسا وألمانيا تريدان الحفاظ على "رباعية النورماندي" في شكلها الحالي كما هو الآن.

إقرأ المزيد

وفي تعليقه على آفاق انضمام الولايات المتحدة إلى هذه الرباعية قال لافروف في تصريحات نشرتها الخارجية الروسية، اليوم الجمعة: "أما فيما يتعلق باحتمال مشاركة الولايات المتحدة في "رباعية النورماندي" فيجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه المساحة قد تشكلت وتعمل للعام الثامن على التوالي. وكما نعرفه فإن حليفتينا في الرباعية وهما ألمانيا وفرنسا تفضلان الحفاظ عليها في تكوينها الحالي".

وذكرت الخارجية الروسية أن انقلاب الدولة في كييف في فبراير عام 2014 وقع بدعم مباشر من واشنطن، مشيرة إلى أن "سفك الدماء في دونباس المستمر حتى اليوم يعد أثرا لهذا الانقلاب".

وأضافت: "لا نعارض انضمام واشنطن إلى عملية التسوية السلمية حاليا. وذلك بالطبع بالفهم أن مشاركتها ستجلب "قيمة إضافية" إيجابية، وبالدرجة الأولى فيما يخص تشجيع كييف على التنفيذ الكامل لالتزاماتها وفق اتفاقيات مينسك، بما في ذلك منح وضع خاص لدونباس".

المصدر: تاس