جونسون وشولتس يبحثان "منع الغزو الروسي لأوكرانيا"

بحث المستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، هاتفيا التصعيد الحالي حول أوكرانيا، وحذرا روسيا من ارتكاب "خطأ جسيم" في هذا الشأن.

وأكدت الحكومة الألمانية في بيان لها أن المكالمة التي جرت مساء أمس الخميس تمحورت على "زيادة روسيا تعداد قواتها على طول الحدود مع أوكرانيا".

وتابع البيان أن شولتس وجونسون اتفقا على "ضرورة منع استمرار العدوان العسكري الروسي ضد أوكرانيا"، مضيفا: "كما يجب أن يكون جليا أن روسيا في هذه الحالة ستضطر إلى مواجهة تبعات كثيرة وخيمة".

بدوره، ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان له أن جونسون وشولتس خلال المكالمة "أعربا عن بالغ قلقهما إزاء التصرفات الروسية المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا"، وحذرا من أن "أي غزو لأوكرانيا سيكون خطأ استراتيجيا جسيما" بالنسبة لموسكو.

وشدد رئيس الحكومة البريطانية على ضرورة أن تعمل دول الناتو معا على تنسيق رد مشترك على هذا الوضع.

المصدر: RT