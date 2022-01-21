بالفيديو.. نجاة طالبين من انهيار ثلجي ضخم في تركيا

أظهر فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، نجاة طالبين من انهيار ثلجي ضخم، في تركيا.

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ويظهر الفيديو، الذي نشرته abc news على موقع "تويتر"، اثنين من الطلاب، اللذين تمكنا باعجوبة من الهروب، بعد أن انزلقت ألواح ضخمة من الثلج من السطح وكادت تسقط عليهما.

وأوضح الفيديو، أن الحادث وقع في مدينة بولو، التي تقع بشمال تركيا.

LOOK OUT BELOW: A couple of students were lucky to escape injury after huge slabs of snow slid off a roof and fell on them in Turkey. https://t.co/cshSCmcMlfpic.twitter.com/Q7R1o2eVFu — ABC News (@ABC) January 21, 2022

المصدر: ABC NEWS