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بالفيديو.. نجاة طالبين من انهيار ثلجي ضخم في تركيا

أخبار العالم

بالفيديو.. نجاة طالبين من انهيار ثلجي ضخم في تركيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أظهر فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، نجاة طالبين من انهيار ثلجي ضخم، في تركيا.

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ويظهر الفيديو، الذي نشرته abc news على موقع "تويتر"، اثنين من الطلاب، اللذين تمكنا باعجوبة من الهروب، بعد أن انزلقت ألواح ضخمة من الثلج من السطح وكادت تسقط عليهما.

وأوضح الفيديو، أن الحادث وقع في مدينة بولو، التي تقع بشمال تركيا.

المصدر: ABC NEWS

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