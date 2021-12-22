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لحظة وقوع انهيار ثلجي بأوسيتيا الجنوبية ومصرع عسكريين روسيين

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لحظة وقوع انهيار ثلجي بأوسيتيا الجنوبية ومصرع عسكريين روسيين
Sputnik
آثار انهيار ثلجي قرب نفق "روكسكي" بأوسيتيا الجنوبية (صورة أرشيفية)
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تتواصل قرب نفق "روكسكي" الجبلي بأوسيتيا الجنوبية عملية البحث عن عسكري روسي فقد إثر انهيار ثلجي أمس الثلاثاء، وذلك بعد انتشال 4 عسكريين آخرين توفي اثنان مهم لاحقا متأثرين بالإصابات.

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مصرع عسكريين روسيين وإصابة آخرين إثر انهيار ثلجي في أوسيتيا الجنوبية
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