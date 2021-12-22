لحظة وقوع انهيار ثلجي بأوسيتيا الجنوبية ومصرع عسكريين روسيين
Sputnik
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تتواصل قرب نفق "روكسكي" الجبلي بأوسيتيا الجنوبية عملية البحث عن عسكري روسي فقد إثر انهيار ثلجي أمس الثلاثاء، وذلك بعد انتشال 4 عسكريين آخرين توفي اثنان مهم لاحقا متأثرين بالإصابات.
При сходе лавины в Южной Осетии двое российских военных погибли, один пропал без вести— Василиса (@Vasilisa_Larina) December 21, 2021
Лавина накрыла 5х военных, охранявших Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали. Двое из них погибли, двое находятся в больнице, поиски еще 1го продолжаютсяhttps://t.co/XKyWzKhGoYpic.twitter.com/U62mWvwnwP
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