مصرع عسكري روسي وإصابة آخرين إثر انهيار ثلجي في أوسيتيا الجنوبية

أعلن نائب رئيس وزارة الطوارئ في أوسيتيا الجنوبية أتساماز بيستوتس، أن عسكريا روسيا لقي حتفه وإصيب 3 جنود آخرين يحرسون نفق "روكي" على الطريق السريع عبر القوقاز إثر انهيار ثلجي.

وقال: "لقي عسكري روسي حتفه وأصيب 3 آخرون في حادث إنهيار ثلجي غطى نقطة حراستهم، فيما لا يزال مصير جندي خامس مجهولا".

من جهته، أكد مصدر في الوزارة، أن "الانهيار غطى نقطة حراسة لعسكريين روس يحرسون النفق".

وأضاف: "تم نقل المصابين للعلاج إلى مستشفى قريب".

وتابع: "تمت مساعدة العسكريين الثلاثة ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، حيث وصفت إصابتهم بالطفيفة، فيما لقي رابع حتفه بالحادث".

وأشار إلى أن "عمليات البحث ما زالت مستمرة عن عسكري خامس مفقود".

المصدر: "تاس"