17 قتيلا و 59 جريحا بانفجار بغرب غانا
لقى ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم وأصيب 59 آخرون فى انفجار دمر جزءا من بلدة فى غرب غانا، بعد اصطدام شاحنة محملة بالمتفجرات بدراجة نارية ، وفقا لما ذكرته الحكومة.
وقال وزير الإعلام، كوجو أوبونج نكروما، في بيان صدر الليلة الماضية: "لسوء الحظ تأكدت وفاة 17 شخصا وتم إنقاذ 59 مصابا".
Scores feared dead in gas explosion at Bogoso, Western Region!#PulseWatchIt#PulseNewsVid#Bogosopic.twitter.com/iKfOPoH1qx— Pulse Ghana (@PulseGhana) January 20, 2022
Many people are feared dead after a huge explosion near a mining town in western Ghana.#Ghana Police say a vehicle carrying mining explosives collided with a motorcycle near the town of #Bogoso.#Bogosoexplosionpic.twitter.com/sXd6f0YrKn— Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 20, 2022
المصدر: أ ف ب
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