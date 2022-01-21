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17 قتيلا و 59 جريحا بانفجار بغرب غانا

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17 قتيلا و 59 جريحا بانفجار بغرب غانا
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لقى ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم وأصيب 59 آخرون  فى انفجار دمر جزءا من بلدة فى غرب غانا، بعد اصطدام شاحنة محملة بالمتفجرات بدراجة نارية ، وفقا لما ذكرته الحكومة.

وقال وزير الإعلام، كوجو أوبونج نكروما، في بيان صدر الليلة الماضية: "لسوء الحظ تأكدت وفاة 17 شخصا وتم إنقاذ 59 مصابا".

المصدر: أ ف ب

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