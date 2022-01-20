الدفاع التركية تعلن قصف أهداف لحزب العمال الكردستاني شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الخميس، أن قواتها قصفت أهدافا لحزب العمال الكردستاني، "ردا على هجوم إرهابي صاروخي" على مدينة عفرين شمالي سوريا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن حزب العمال الكردستاني "أظهر مرة أخرى وجهه الحقيقي عبر استهداف المدنيين الأبرياء بهجوم صاروخي على مركز مدينة عفرين في الذكرى السنوية لانطلاق عملية غصن الزيتون التي ضمنت السلام والاستقرار في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن الهجوم على عفرين أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 آخرين، وفقا للمعلومات الأولية.

وأضاف: "قواتنا قصفت أهداف الإرهابيين بدقة، وما زالت تلك الأهداف تتعرض للقصف".

المصدر: "الأناضول"