كازاخستان تحافظ على حق رئيسها السابق في أن يكون عضوا في المجلس الدستوري

قررت السلطات الكازاخستانية الحفاظ على حق رئيس البلاد السابق، نورسلطان نزاربايف، في أن يكون عضوا في المجلس الدستوري للبلاد وإلقاء الخطب في اجتماعات الحكومة أوالبرلمان.

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وجاء في نص التعديلات على القوانين الدستورية الذي تم نشرها في موقع مجلس الشيوخ الكازاخستاني: "يتوفر لدى الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان، بفضل مهمته التاريخية، الحق مدى الحياة في التحدث أمام برلمان جمهورية كازاخستان وغرفه، وفي اجتماعات حكومة الجمهورية أثناء مناقشة القضايا المهمة بالنسبة للبلد، والحق في أن يكون عضوا في المجلس الدستوري لجمهورية كازاخستان".

وأفاد عضو مجلس النواب الكازاخستاني، كانات نوروف، أمس الأربعاء، بمصادقة المجلس على التعديلات على قوانين البلد التي تلغي الرئاسة مدى الحياة لنزاربايف في الجمعية الشعبية لكازاخستان ومجلس الأمن الكازاخستاني.

وتعود أسباب هذه التعديلات إلى أن نزاربايف سلم في عام 2021 صلاحياته كرئيس الجمعية الشعبية لكازاخستان للرئيس الكازاخستاني الحالي، قاسم جومارت توكايف. أما صلاحياته كرئيس مجلس الأمن الكازاخستاني فسلمها لتوكايف أثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد في بداية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي